В Томской области сохраняется спрос на синтетические наркотики

Наркограффити — это надписи краской на стенах и заборах, они являются прямой рекламой интернет-площадок, через которые продают наркотики, психотропные и сильнодействующие вещества Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За пять месяцев 2026 года в Томске и области почти на сорок процентов снизилось число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. За этот период заблокировано 75 интернет-ресурсов, распространявших запрещенные препараты; пресечена деятельность двух интернет-магазинов. Эти цифры были озвучены на заседании антинаркотической комиссии Томской области.

Вместе с тем, в регионе сохраняется спрос на синтетические наркотики, которые оказывают длительное воздействие на человеческий организм.

Синтетические наркотики – это полученные искусственным путем психоактивные вещества, вызывающие психологическую и физическую зависимость, разрушающие нервную систему и имитирующие некоторые свойства опиатов. Нюансы воздействия на организм во многом зависят от того, какие прекурсоры (вещества, из которого синтезируются наркотики) используются в процессе производства «зелья».

На территории России и стран СНГ под синтетическими наркотиками в первую очередь подразумевают спайсы (курительные смеси, ранее пользовавшиеся статусом легальных), психоделики (среди них выделяется соль и ЛСД). Некоторые зависимые употребляют «ингаляторы», такие как химические растворители, краски и клеи, используемые в строительстве.

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