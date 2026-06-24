Томичку задержали с двумя килограммами синтетики в Новосибирской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Коченевском районе Новосибирской области стражи порядка остановили 44-летнюю томичку, подозреваемую в транспортировке запрещенных веществ. При личном досмотре у женщины обнаружили два полимерных свертка с порошком. Экспертное исследование подтвердило, что изъятое является наркотическим средством, а его общая масса составила почти два килограмма.
Установлено, что задержанная действовала по указанию неустановленного лица, выполняя роль курьера по распространению наркотиков на территории Сибирского федерального округа, в том числе в соседних регионах. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд отправил женщину под стражу.
За совершение подобных преступлений Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет и крупные денежные штрафы. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции при задержании гражданам грозит административное задержание на срок до двенадцати суток.
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