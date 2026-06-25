Томский Роспотребнадзор назвал симптомы мелиоидоза

Известно, что в Тае туристка из Владивостока побывала на ферме слонов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Управлении Роспотребнадзора по Томской области сообщили о выявлении мелиоидоза у вернувшейся из Таиланда российской туристки. Жительница Владивостока госпитализирована в тяжелом состоянии.

Мелиоидоз — это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудитель – Burkholderia pseudomallei, естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира.

«Риск развития заболевания возрастает в возрасте старше 45 лет и/или при наличии сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, заболеваний легких, печени, почек. Инкубационный период варьируется в среднем составляет девять, но может быть и весьма длительным — до нескольких лет», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Основные симптомы – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.

Рекомендации при посещении эндемичных стран: не ходить босиком, царапины и мозоли закрывать пластырем; не ездить в районы с возможными наводнениями; не контактировать с животными. Подавляющее большинство эндемичных по мелиоидозу стран очень популярны среди российских туристов, это Вьетнам, Китай, Таиланд, Индия, Шри-Ланка.

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