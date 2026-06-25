Житель Томского района взломал и продал чужие аккаунты на портале «Госуслуги»

Мужчина изменил пароли и личные данные, лишив владельцев аккаунтов доступа к ним Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Томском районе хакера будут судить за взлом учетных записей на портале «Госуслуги». Прокуратура Томской области сообщила, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя района. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

В течение нескольких месяцев в 2025 года молодой человек покупал неактивированные SIM-карты и регистрировал их на людей, чьи данные находил в нелегальных источниках. Используя эти номера, он сумел подобрать доступ к двадцати учетным записям на портале «Госуслуги». Далее, изменив пароли и личные данные, лишил владельцев доступа к ним. Затем, применяя приложение «Госключ», он создал электронные подписи и продал аккаунты.

Кроме того, используя персональные данные шести человек, мужчина через мобильное приложение оформил виртуальные банковские карты и продал их по 700 рублей за каждую. Покупатель не установлен.

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