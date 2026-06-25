В Томской области действуют 53 лесных пожара

Из-за жары и дефицита осадков лесные пожары имеют высокую интенсивность и возникают даже от незначительных источников огня Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Томской области утром в четверг, 25 июня, действует 53 лесных пожара. Лес горит, в том числе, в Асиновском, Каргасокском, Колпашевскои районах. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, в самом проблемном районе области – Верхнекетском – зафиксировано восемнадцать очагов.

По состоянию на 25 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 4,8 (высокая пожарная опасность).

В среду, 24 июня, на тушение пожаров в Томскую область были направлены сорок авиапожарных из Пермского края и Мурманской области.

Сейчас у нас в регионе работают парашютисты и десантники из самых разных регионов страны: Хабаровского края, Хакасии, Омской, Новосибирской, Кировской, Архангельской областей.

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