Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 2:25

В Томской области действуют 53 лесных пожара

Наиболее сложная ситуация – в восточных районах региона
Елена Белоусова
Из-за жары и дефицита осадков лесные пожары имеют высокую интенсивность и возникают даже от незначительных источников огня

Из-за жары и дефицита осадков лесные пожары имеют высокую интенсивность и возникают даже от незначительных источников огня

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Томской области утром в четверг, 25 июня, действует 53 лесных пожара. Лес горит, в том числе, в Асиновском, Каргасокском, Колпашевскои районах. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, в самом проблемном районе области – Верхнекетском – зафиксировано восемнадцать очагов.

По состоянию на 25 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 4,8 (высокая пожарная опасность).

В среду, 24 июня, на тушение пожаров в Томскую область были направлены сорок авиапожарных из Пермского края и Мурманской области.

Сейчас у нас в регионе работают парашютисты и десантники из самых разных регионов страны: Хабаровского края, Хакасии, Омской, Новосибирской, Кировской, Архангельской областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томский Роспотребнадзор назвал симптомы мелиоидоза

Жара и дождь ожидаются в Томской области 25 июня

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru