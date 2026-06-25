Автобусный маршрут №11 в Томске летом изменит расписание

На некоторых участках маршрута пассажиров стало значительно меньше Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске объявлено о временных изменениях в графике движения маршрута №11. По информации департамента городского хозяйства, начиная с пятницы, 26 июня, изменится количество рейсов в направлениях «Сосновый бор – поселок Спутник» и «Сосновый бор – поселок Кузовлево».

В департаменте полагают, что пассажиропоток в первые недели лета на этих направлениях сократился из-за отпусков и летних каникула. С завтрашнего дня от Соснового бора и от поселка Спутник автобусы будут уходить с часовым, а иногда с полуторачасовым интервалом. Для поселка Кузовлево предусмотрены всего три рейса в день — в 6.55, в 12.00 и в 18.00.

Это расписание будет актуальным до 31 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области действуют 53 лесных пожара

Томский Роспотребнадзор назвал симптомы мелиоидоза

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru