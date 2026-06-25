Жара и дождь ожидаются в Томской области 25 июня

Пусть ненадолго, но зонтики жителям региона в четверг понадобятся Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томской области в четверг, 25 июня. Синоптики томского ЦГМС уточнили, что в отдельных районах в течение дня возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — местами ливни, град.

Ветер юго-восточный, при грозах порывы могут достигать 16 м/с.

Температура воздуха в области днем составит +27…+32 градусов.

В областном центре днем также возможен небольшой дождь, местами гроза и град. При грозах — порывы ветра до 16 м/с.

Температура воздуха днем +28…+30°С.

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