Суд отправил томича в колонию за нападение на инспектора ГИБДД

Мужчина напал на сотрудника ГИБДД и начал его душить Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Томска приговорил 34-летнего ранее не судимого местного жителя к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он признан виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

По данным суда, инцидент произошел в октябре 2025 года. Мужчина вместе с приятелями катался по городу на автомобиле «Субару Легаси», когда иномарка была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов.

Желая помочь другу, управлявшему транспортным средством в состоянии опьянения, уйти от ответственности, томич начал конфликт с инспекторами. Не ограничившись словесными оскорблениями, он перешел к физическому воздействию: несколько раз ударил одного из сотрудников по спине, а затем стал душить, пытаясь повалить его на землю.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

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