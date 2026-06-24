Росгвардия призвала жителей Томской области защитить жилье от краж

Воры умеют искать жертв так, чтобы минимизировать собственные риски Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках профилактической акции «Безопасный дом, объект, квартира» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области призвали жителей региона проявить бдительность в период летних отпусков для обеспечения сохранности своего имущества. Подробности рассказали в Росгвардии Томской области.

Как отмечают в ведомстве, летний сезон традиционно привлекает квартирных воров, которые пользуются длительным отсутствием хозяев. Чтобы обезопасить себя, росгвардейцы рекомендуют не оставлять двери и окна квартир открытыми, даже если хозяин отлучился ненадолго.

Планируя путешествие, отдыхающим не рекомендуется распространять информацию об этом в социальных сетях. Лучше заблаговременно попросить родных или надёжных соседей присмотреть за жилищем и создать видимость присутствия хозяев.

В ведомстве подчеркнули, что оптимальной и проверенной временем мерой защиты от краж является установка охранно-пожарной сигнализации с выходом на пульт дежурного. По сигналу «тревога» на место незамедлительно прибудет группа задержания. Оставить заявку на подключение можно через электронный сервис на официальном сайте вневедомственной охраны.

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