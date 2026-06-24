Медальон вернул имя бойцу: в Томском районе предали земле останки солдата

Спустя 80 лет после смерти останки воина были захоронены на родной земле. Фото: СУ СК России по Томской области

В селе Малиновка Томского района состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков бойца Красной Армии Ивана Червякова. Об этом рассказали в СУ СК России по Томской области. Следователиприняли участие в мероприятии, посвященном возвращению из небытия защитника Отечества, чья личность была установлена благодаря сохранившемуся медальону.

Иван Червяков родился в тысяча девятьсот двадцать втором году в селе Александровка Туганского района Новосибирской области, а в тридцатые годы его семья переехала в Малиновку. Он рос в простой советской семье, где отец служил в народной милиции, а после школы трудился в Туганском леспромхозе. В ряды Красной Армии был призван в тысяча девятьсот сорок первом году и воевал в составе 284 стрелковой дивизии. Долгое время считался пропавшим без вести при авиационном налете на эшелон в 1942 году.

Останки солдата были обнаружены в ходе поисковых работ в Курской области участниками отряда «Курский фронт». Благодаря сохранившемуся медальону личность бойца удалось идентифицировать спустя более чем восемьдесят лет.

Церемония захоронения прошла с соблюдением всех воинских почестей. Участники мероприятия почтили память павшего бойца минутой молчания и возложили цветы к его могиле. Следователи региона свято чтут память защитников Отечества и прилагают все усилия для сохранения подлинной истории подвига народа в годы Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смерть твоя идет — танк летит, ждешь и стреляешь в упор: История столетнего томского артиллериста, дошедшего до Вены

Томичей приглашают присоединиться к Феодоровскому крестному ходу

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru