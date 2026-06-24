Томичей приглашают присоединиться к Феодоровскому крестному ходу

Крестоходцы в общей сложности пройдут 160 км Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Томска приглашают молитвенно пройти по стопам святого Феодора Томского. 1 июля у деревни Мазалово состоится встреча паломников, прибывающих из Анжеро-Судженска в рамках Феодоровского крестного хода.

Феодоровский крестный ход, посвящённый великому подвижнику Сибирской земли праведному Феодору Томскому, стартовал 29 июня из города Анжеро-Судженска Кемеровской области. В общей сложности крестоходцам предстоит пройти около 160 километров, что займет примерно 40 часов пешей ходьбы.

Кульминацией паломничества станет участие в праздничных богослужениях 4 и 5 июля в Богородице-Алексиевском монастыре города Томска, которые пройдут в день памяти святого. Для жителей Томской области возможность присоединиться к шествию появится в среду, 1 июля. Встреча с паломниками и совместное прохождение маршрута состоится на границе области, на трассе у свёртка к деревне Мазалово Томского района.

Для удобства томичей, желающих принять участие в крестном ходе, будет организован автобус. Он отправится от Богоявленского собора и доставит паломников к месту встречи. Автобус будет ждать всех желающих на парковке около собора 1 июля в 10:00.

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