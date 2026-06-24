Миллиард рублей из городского бюджета направят на ремонт трех улиц Томска

Ремонтные работы на одной из центральных улиц Томска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске стартовал масштабный ремонт дорожного полотна на ключевых магистралях. На обновление улиц Пятой Армии, Алтайской и проспекта Мира из городского бюджета выделен один миллиард рублей. Работы ведутся с соблюдением всех требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

На данный момент на улице Пятой Армии полностью завершено фрезерование старого покрытия. В настоящее время дорожные и коммунальные службы, действуя в тесном межведомственном взаимодействии, ожидают окончания работ по замене канализационных люков. Как только этот этап будет пройден, в течение недели дорожники приступят к укладке нового асфальта. Планируется, что весь комплекс ремонтных мероприятий на этом участке будет завершен до конца июля.

В этом сезоне дорожная инфраструктура города получит значительное обновление: приведение в нормативное состояние не только улицы Пятой Армии, но и Алтайской улицы, а также проспекта Мира. Особое внимание уделяется соблюдению технологий ремонта, что гарантирует сохранность нового покрытия и безопасность участников движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Идеальное место у Оби: томичи устраивают освежающие прогулки по Победе в июньский зной

Памятник архитектуры в Томске за тридцать один миллион рублей не ушел с торгов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru