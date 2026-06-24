Томская область попала в анти-рейтинг по уборке мусора

Проблема с вывозом мусора для томичей стоит остро Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральное экологическое ведомство выставило томским муниципалитетам строгий ультиматум по ликвидации несанкционированных свалок. Регион вошел в число лидеров по жалобам граждан на состояние контейнерных площадок, что спровоцировало внеплановые проверки и требование навести порядок в течение четырнадцати дней. Об этом пишет ТАСС.

В ходе мониторинга исполнения федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды специалисты РЭО зафиксировали переполненные баки, завалы строительного мусора, веток и покрышек, а также стихийные свалки. Подобные нарушения санитарных и экологических норм влекут за собой крупные денежные штрафы для должностных и юридических лиц, а за неповиновение законным требованиям инспекторов виновным грозит административное задержание на срок до двенадцати суток. Выяснилось, что проблемы связаны не только с графиками вывоза отходов, но и с ненадлежащим исполнением договоров, которые в ряде муниципалитетов отсутствуют вовсе или носят рамочный характер.

Федеральные и региональные нормативные акты строго регламентируют сроки вывоза твердых коммунальных отходов, в том числе строительного мусора и крупногабаритных предметов. Соблюдение санитарных норм является обязательным как для муниципалитета в целом, так и для ответственных служб, прикрепленных за уборкой территории.

Повторная проверка по нарушению замечаний будет проведена через 2 недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минерализованные полосы защитят пять сел Кожевниковского района от огня

Идеальное место у Оби: томичи устраивают освежающие прогулки по Победе в июньский зной

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru