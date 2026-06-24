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НовостиОбщество24 июня 2026 12:08

Прокуратура Томска помогла детям погибшего участника СВО получить льготы

Решение суда позволит 6-летней девочке и 5-летнему мальчику получать федеральные и региональные выплаты
Екатерина Сафонова
Благодаря судебному решению, принятому по иску прокуратуры, сироты смогут получить все положенные им льготы

Благодаря судебному решению, принятому по иску прокуратуры, сироты смогут получить все положенные им льготы

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района города Томска провела проверку по обращению местной жительницы, касающемуся прав ее малолетних детей. Установлено, что отец 6-летней девочки и 5-летнего мальчика, являвшийся участником специальной военной операции (СВО), погиб летом 2025 года при исполнении воинского долга.

В связи с тем, что в свидетельствах о рождении детей отсутствовали сведения об отце, они не могли получить положенные меры государственной поддержки. В ответ на это прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания отцовства. Судебное решение было удовлетворено и вступило в законную силу, став основанием для получения детьми установленных законом выплат.

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