Прокуратура Томска помогла детям погибшего участника СВО получить льготы

Благодаря судебному решению, принятому по иску прокуратуры, сироты смогут получить все положенные им льготы Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района города Томска провела проверку по обращению местной жительницы, касающемуся прав ее малолетних детей. Установлено, что отец 6-летней девочки и 5-летнего мальчика, являвшийся участником специальной военной операции (СВО), погиб летом 2025 года при исполнении воинского долга.

В связи с тем, что в свидетельствах о рождении детей отсутствовали сведения об отце, они не могли получить положенные меры государственной поддержки. В ответ на это прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания отцовства. Судебное решение было удовлетворено и вступило в законную силу, став основанием для получения детьми установленных законом выплат.

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