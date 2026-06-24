Клещи в Томской области стали реже нападать на людей

В Томске и Томском районе клещи чаще всего нападают в Аникино, Богашево, Корнилово, Тимирязевском Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Высокие температуры воздуха в Томской области отразились на активности клещей, паукообразные стали менее энергичными и реже нападают на людей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей, число присасываний уменьшилось в два раза.

«По мнению энтомологов, на активность клещей сильно влияет жара. Однако бдительность терять рано, так как клещевой сезон длится до первого снега и уже в августе начнется второй пик активности у луговых клещей», — говорится в сообщении санитарных врачей.

За последнюю неделю с 18 по 24 июня 938 жителей Томска и области обратились за помощью к медикам в связи с присасыванием клещей.

Всего с начала эпидсезона от нападений паукообразных пострадало более двенадцати тысяч человек.

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