Житель Томской области отправится в колонию за нетрезвые поездки на авто

Автомобиль ВАЗ 21070 конфисковывать у мужчины не стали. Фото: Прокуратура Томской области

Житель Первомайского района поплатился свободой за целый букет нарушений правил дорожного движения. В прокуратуре Томской области «КП-Томск» сообщили, что 28-летнего мужчину за рулем автомобиля ВАЗ 21070 в феврале остановили сотрудники Госавтоинспекции. На трассе между селом Первомайское и поселком Белый Яр инспектор ДПС предложил водителю отечественного авто пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Мужчина отказался.

Выяснилось, что к моменту февральской остановки мужчина был лишен водительских прав и привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

Суд назначил наказание в виде трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. А вот автомобиль ВАЗ 21070 конфисковывать у мужчины не стали, поскольку он не является его владельцем. Машину вернули законному владельцу, с которым осужденный перед поездкой по Первомайскому району совместно распивал алкогольные напитки.

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