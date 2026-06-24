Житель Томской области отправится в колонию за нетрезвые поездки на авто

Житель Первомайского района поплатился свободой за целый букет нарушений правил дорожного движения. В прокуратуре Томской области «КП-Томск» сообщили, что 28-летнего мужчину за рулем автомобиля ВАЗ 21070 в феврале остановили сотрудники Госавтоинспекции. На трассе между селом Первомайское и поселком Белый Яр инспектор ДПС предложил водителю отечественного авто пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Мужчина отказался.
Выяснилось, что к моменту февральской остановки мужчина был лишен водительских прав и привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.
Суд назначил наказание в виде трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. А вот автомобиль ВАЗ 21070 конфисковывать у мужчины не стали, поскольку он не является его владельцем. Машину вернули законному владельцу, с которым осужденный перед поездкой по Первомайскому району совместно распивал алкогольные напитки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очередной житель Томской области из-за пьяного вождения лишился машины
Рано утром 24 июня в центре Томска произошла драка
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru