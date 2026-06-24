В Молчаново после прокурорской проверки отремонтированы две улицы

Теперь дорога стала более безопасной. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Прокуратура Молчановского района провела проверку по обращению местного жителя о состоянии дорожного полотна. Надзорное ведомство установило, что на улицах Димитрова и Валикова в селе Молчаново дороги находились в ненадлежащем состоянии.

В ходе инспекции было выявлено, что дорожная разметка местами полностью отсутствовала, а само полотно имело серьезные повреждения, включая многочисленные просадки и выбоины, что создавало угрозу безопасности для водителей и пешеходов.

По результатам проверки прокуратура потребовала от ответственных служб устранить нарушения. Благодаря вмешательству ведомства необходимые работы были выполнены: повреждённые участки дорог восстановлены, а свежая разметка нанесена.

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