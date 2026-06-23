Запустил БПЛА с крыши дома: томского дроновода оштрафовали за запретный полет

Полет проходил на расстоянии менее 10 км от аэродрома Стрежевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области житель Стрежевого оштрафован на 30 000 рублей за несанкционированный запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с крыши жилого дома. Решение подтвердил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, который оставил в силе постановление мирового судьи и решение городского суда.

5 июня 2025 года около 11:30 утра житель Стрежевого, находясь на крыше многоэтажного дома, запустил дрон, не имея на это разрешения. Полет проходил на расстоянии менее 10 км от местного аэродрома, что является нарушением правил использования воздушного пространства. Согласно российскому законодательству, для запуска БПЛА необходимо получить разрешение и представить план полета в органы единой системы организации воздушного движения.

В ходе судебного разбирательства были представлены доказательства, подтверждающие вину мужчины. Видеозапись зафиксировала полет дрона над домом, а свидетель, находившийся на месте, подтвердил, что видел, как мужчина управлял квадрокоптером. Кроме того, сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили у него пульт дистанционного управления и 3D-очки.

В своем объяснении свидетель отметил, что видел, как мужчину уводили сотрудники полиции после запуска дрона. Также в материалах дела имеются фотографии, на которых запечатлен момент управления дроном.

Суд установил, что действия мужчины подпадают под часть 2 статьи 11.4 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства. В данном случае штраф составил 30 000 рублей. Суд также отметил, что все доказательства были тщательно проанализированы, и не было оснований для назначения экспертизы.

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