В Томске волонтеры создадут цветник возле памятника революционеру Иванову

Уже завтра вокруг памятника появятся яркие саженцы. Фото: «Ландшафтные волонтеры»

Томские волонтеры на этой неделе планируют заняться озеленением территории у памятника Аркадию Иванову, рядом со школой №32. Координатор движения «Ландшафтные волонтеры» Елена Пожидаева сообщила «КП-Томск», что вокруг памятника революционеру будет разбито пять цветников. Высадить планируется несколько видов растений, среди которых будут представители сибирской флоры: ирис и дербенник иволистный.

В акции, которая состоится в четверг, 25 июня, примут участие будущие ландшафтные архитекторы — студенты Биологического института ТГУ.

Это уже второй цветник, за создание которого берется группа волонтеров, объединенных идеей устойчивого озеленения Томска. Первой стала территория «Новое дыхание» у Роддома №1.

Большевик Аркадий Иванов с 1911 по 1914 год находился в нарымской ссылке, затем жил в Томске. В 1979 году на пересечении проспекта Ленина и улицы Пирогова был установлен памятник Иванову. Рядом расположена улица, названная в честь Аркадия Иванова.

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