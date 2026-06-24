Томичи могут охладить дом с помощью полотенца и вентилятора

Вентилятор доступнее и дешевле, чем кондиционер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года в Томской области выдался жарким, столбики термометров ежедневно поднимаются до +30 градусов и выше. Издание mosaica.ru подсказало способ охладить квартиру в зной.

Тонкое полотенце или марлю нужно намочить холодной водой и накинуть на переднюю часть вентилятора. Нижний край ткани следует опустить в тазик с водой, чтобы она постоянно оставалась мокрой. Воздух будет проходить через влажную поверхность и охлаждаться.

Ощущение прохлады подарят замерзшие бутылки. Нужно заморозить две большие пластиковые бутылки с водой и поставить их перед вентилятором. Лед тает медленно, и холодный воздух будет разноситься по всей комнате.

Третий секрет — высота. Вентилятор нужно ставить на стул или стол, так поток охлажденного воздуха будет идти на уровне головы и тела.

Когда под вечер температура воздуха за окном снижается, а в комнате душно, нужно поставить вентилятор прямо перед открытым окном. Он затягивает свежий воздух внутрь и выталкивает нагретый наружу. Утром — наоборот: направить вентилятор в сторону улицы, чтобы выдуть скопившееся за ночь тепло.

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