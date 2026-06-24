Томские абитуриенты в период приемной кампании могут стать мишенью для жуликов

Выпускники получают ложные сообщения о списывании — камера якобы записала нарушение на экзамене Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томской области, как и в остальных регионах страны, началась приемная кампания в вузы. Издание «Вестник киберполиции» предупреждает об новых мошеннических схемах, связанных с темой поступления.

Аферисты создают фейковые сайты — двойники официальных сервисов проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Задача — получить персональные данные пользователей или имитировать взлом аккаунта на портале «Госуслуги» для дальнейшей мошеннической атаки.

Юным выпускникам и их родителям присылают предложения о помощи, обещают за деньги «повысить» баллы ЕГЭ, договориться о пересдаче или гарантировать поступление.

В ход идут фишинговые рассылки. Аферисты отправляют письма и сообщения от имени приемных комиссий с просьбой перейти по ссылке или подтвердить данные. Это может привести к краже персональной информации.

Жулики создают сайты и группы в соцсетях, выдавая их за официальные страницы вузов, и предлагают купить «бюджетное место».

Выпускники получают ложные сообщения о списывании — камера якобы записала нарушение на экзамене. Запись предлагают выкупить за деньги.

ЕГЭ и поступление в вуз, техникум или колледж — всегда стресс для выпускников и родителей. Критическое мышление отключается, можно легко позволить обмануть себя, поэтому стоит помнить, что аферисты тщательно отслеживают актуальную повестку и придумывают новые схемы обмана.

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