Томские аграрии начали покос травы для скота

Массовый выход хозяйств на заготовку кормов ожидается в конце июня Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Хозяйства Томской области начали активную фазу заготовки кормов для зимне-стойлового содержания животных. Первыми к кампании приступили предприятия Первомайского и Кривошеинского районов, где уже скошено свыше 250 гектаров угодий. Об этом сообщает региональный департамент по социально-экономическому развитию села.

На текущей неделе сельскохозяйственные организации Томской области запустили кормозаготовительную кампанию. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, работы начались сразу в двух муниципальных образованиях — Первомайском и Кривошеинском.

Пионерами кампании стали два КФХ из Первомайского района. Аграриями скошено 25 гектаров на сено и 210 гектаров на сенаж, что позволило заготовить первые 455 тонн корма. В Кривошеинском районе на полях также работает техника, которые убрали 30 гектаров на сено и 50 гектаров на сенаж.

Помимо заготовки, хозяйства региона продолжают уход за посевами. По оперативным данным, гербицидная обработка от сорняков проведена на площади 56,1 тыс. га, фунгицидная защита от болезней — на 7,5 тыс. га, а инсектицидная обработка от вредителей — на 42 тыс. га. Кроме того, работа с парами завершена на 5,5 тыс. гектаров. Ожидается, что массовый выход всех остальных хозяйств на поля для масштабной заготовки начнется в конце июня – первых числах июля.

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