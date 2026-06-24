В Томской области действуют 52 очага лесных пожаров

Запах гари от лесных пожаров ощущался в Томске во второй половине дня 23 июня Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

По информации на утро среды, 24 июня, в Томской области действует 52 лесных пожара. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что лес горит, в том числе, в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Васюганском лесничествах. В Верхнекетском районе зафиксировано восемнадцать лесных пожаров.

По состоянию на 24 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 4,5, что означает высокую пожарную опасность.

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано одиннадцать лесных пожаров.

По данным Росгидромета, повышенные риски возникновения лесных пожаров сохраняются в ряде сибирских регионов страны. В их числе — Томская область.

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