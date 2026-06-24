Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на четверг, 25 июня. В отдельных районах Томской области возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — местами ливни, возможен град.
Ветер юго-восточный, при грозах порывы могут достигать 16 м/с.
Температура воздуха ночью в области составит +12…+17°С, по северо-западу воздух прогреется до +22°С. В дневные часы ожидается +27…+32 градусов.
В Томске предстоящей ночью синоптики осадков не прогнозируют. Днем возможен небольшой дождь, местами гроза и град. Ночью в областном центре ожидается +15…+17°С, днем +28…+30 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томске волонтеры создадут цветник возле памятника революционеру Иванову
В Томске пропала невысокая 75-летняя женщина с голубыми глазами
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru