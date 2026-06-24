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НовостиОбщество24 июня 2026 8:25

В Томске днем 25 июня возможен небольшой дождь

Синоптики прогнозируют в регионе +32°С
Елена Белоусова
Дождь избавит томичей от запаха гари от лесных пожаров

Дождь избавит томичей от запаха гари от лесных пожаров

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на четверг, 25 июня. В отдельных районах Томской области возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — местами ливни, возможен град.

Ветер юго-восточный, при грозах порывы могут достигать 16 м/с.

Температура воздуха ночью в области составит +12…+17°С, по северо-западу воздух прогреется до +22°С. В дневные часы ожидается +27…+32 градусов.

В Томске предстоящей ночью синоптики осадков не прогнозируют. Днем возможен небольшой дождь, местами гроза и град. Ночью в областном центре ожидается +15…+17°С, днем +28…+30 градусов.

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