Томич отравился продуктами горения во время пожара в доме

На территории Томской области огнеборцами МЧС России потушено два пожара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Одноэтажный бревенчатый жилой дом с дощатой верандой горел в Томске во вторник, 23 июня. Пожар произошел в переулке Китайском, в микрорайоне Черемошники.

По информации регионального управления МЧС, мужчина 1980 года рождения получил ингаляционное отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей, термические ожоги рук. Пострадавшего отправили в в ОКБ.

Пламя тушили девять огнеборцев. В результате пожара частично обгорели деревянная обрешетка крыши, а также стены внутри и снаружи дома. Полностью сгорела дощатая веранда. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Причина возгорания еще не установлена.

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