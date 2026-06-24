Томич отравился продуктами горения во время пожара в доме

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Одноэтажный бревенчатый жилой дом с дощатой верандой горел в Томске во вторник, 23 июня. Пожар произошел в переулке Китайском, в микрорайоне Черемошники.
По информации регионального управления МЧС, мужчина 1980 года рождения получил ингаляционное отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей, термические ожоги рук. Пострадавшего отправили в в ОКБ.
Пламя тушили девять огнеборцев. В результате пожара частично обгорели деревянная обрешетка крыши, а также стены внутри и снаружи дома. Полностью сгорела дощатая веранда. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Причина возгорания еще не установлена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Томской области отправится в колонию за нетрезвые поездки на авто
Рано утром 24 июня в центре Томска произошла драка
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru