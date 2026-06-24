Задерживается прибытие в Томск рейса из Санкт-Петербурга

Пассажирам, которым нужно попасть из Томска в Петербург, предстоит ждать вылета несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На несколько часов задерживается прибытие в Томск самолета из Северной столицы России. По данным онлайн-табло томского аэропорта имени Камова, по расписанию самолет должен был сесть в 8.20 утра в среду, 24 июня. Сейчас расчетное время прибытия заявлено на 14.45.

Соответственно сдвигаются сроки обратного вылета из Томскка в Санкт-Петербург. Вместо 9.20 утра пассажиры отправятся в путь в 15.55, при условии, если не будет других сдвигов по времени.

Во вторник, 23 июня, в аэропорту Пулково задержали отправление 19 рейсов. Вылет еще 14 бортов из Санкт-Петербурга отменили.

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