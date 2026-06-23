Специальный АН-26 вызовет грозу над очагами пожаров Томской области

Борт уже привлекали для тушения пожаров в Первомайском районе. Фото: Деплес Томской области

В Томскую область для борьбы с лесными пожарами стянули свыше четырехсот человек, а для вызова искусственного дождя применят йодистое серебро. Специальный самолет уже второй раз привлекают для эффективного решения вопроса с огнем над самыми сложными очагами лесных пожаров.

Самолет-зондировщик распылит йодистое серебро для вызова искусственных осадков. Неделю назад подобным образом уже удалось остановить огонь в Первомайском районе. Воздушное судно вновь привлекут из Красноярска для поддержки томских лесников.

Сегодня ночью в регион также прибудут несколько десятков парашютистов из Архангельска. На очагах с огнем уже работают специалисты из Хабаровска, Перми и Мурманска. Межведомственная координация действий позволяет эффективно распределять силы на земле и в воздухе. С огнем в разных районах области борются свыше четырехсот человек, в том числе местные и привлеченные группировки.

Действующие нормы права строго регламентируют поведение граждан в лесу, а нарушение этих требований влечет за собой административные штрафы. В случае возникновения возгораний по вине человека виновным грозит уголовная ответственность и задержание на двенадцать суток по соответствующим статьям КоАП РФ за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

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