Так выглядит Томь со стороны Лагерного сада из-за смога от лесных пожаров Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность ожидается в Томске и области в среду, 25 июня. По данным синоптиков томского ЦГМС, в области местами возможны кратковременные дожди, грозы. В Томске в ближайшие сутки дождей не ожидается.

Ветер юго-восточный, с порывами до 16 м/с. Температура воздуха в области днем составит +28…+33 градуса. В областном центре воздух прогреется до +28…+30 градусов.

По информации метеорологов, с 25 июня на всей территории региона ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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