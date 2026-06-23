Конное направление томского отряда «ЛизаАлерт» отмечает свой день рождения

В поисках группы на лошадях являются иногда более эффективными, чем группы на автомобилях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В труднодоступных зонах, где пешие поисковики тратят часы или даже сутки на преодоление маршрута, на помощь приходят лошади. 23 июня поисковый отряд «ЛизаАлерт» празднует годовщину создания своего уникального конного направления. Об этом волонтеры сообщили в своих соцсетях.

Идея родилась из необходимости объединить выносливость человека и природную интуицию животного. Сегодня это уже не эксперимент, а полноценная часть поисковой системы отряда. Всадники работают в регионах России на территориях, куда невозможно добраться ни на автомобиле, ни пешком за разумное время, позволяя закрывать огромные площади поиска гораздо быстрее.

Главным секретом эффективности этого направления является не техника, а синергия между человеком и животным. Успех операции зависит от спокойствия, внимательности и абсолютного доверия внутри пары «всадник — лошадь». Животное способно чувствовать запахи и замечать детали, недоступные человеческому глазу, что часто становится решающим фактором при поиске пропавших людей.

«С днем рождения, конное направление „ЛизаАлерт“! Пусть таких тандемов — человек и лошадь — становится больше. И пусть каждая задача заканчивается словами: „Найден. Жив“», — говорится в поздравлении отряда.

Многие добровольцы приходят в отряд без профессионального спортивного опыта, движимые лишь желанием помогать. Остаются они потому, что видят реальный результат своей работы: спасенные жизни.

Отряд всегда открыт для новых участников. Для того чтобы присоединиться к конному направлению, не обязательно иметь собственную лошадь или разряд по конкуру — важнее готовность учиться, ответственность и участие в реальных поисковых операциях.

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