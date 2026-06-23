Томские дачники рискуют попасть на уловку аферистов с дешевыми стройматериалами

В группе риска сейчас находятся дачники и владельцы загородных участков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новая мошенническая схема начала активно работать в июне в России. Издание mosaica.ru сообщило, что в сезон строительства и ремонта на дачных участках аферисты предлагают купить стройматериалы по ценам в два раза ниже среднерыночных.

Жулики уверяют покупателей, что распродают остатки с крупной стройки или спешно ликвидируют склад. Как и в любой афере, продавцы-мошенники настаивают на срочной оплате. Деньги нужны якобы для бронирования товара или формирования заявки на доставку.

Как только покупатель переводит деньги, контакт обрывается. Никаких материалов покупатель не получает.

В группе риска сейчас находятся дачники и владельцы загородных участков. Именно они чаще всего ищут в соцсетях и на торговых платформах выгодные варианты для летнего строительства.

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