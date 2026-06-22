Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
22 июня 2026 4:30

Свечи вместо слов: Как Томск встретил 22 июняфото

В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны томичи зажгли тысячи свечей
Анна КОВАЛЁВА
К подножию монумента легли огоньки в память о десятках миллионов погибших в Великую Отечественную войну

К подножию монумента легли огоньки в память о десятках миллионов погибших в Великую Отечественную войну

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью с 21 на 22 июня в Лагерный сад пришли более двух тысяч томичей. С 2009 года здесь проходит патриотическая акция «Свеча памяти». По традиции — ровно в полночь наступает минута молчания. Затем к подножию мемориала боевой и трудовой славы ложатся огоньки в память о не выживших в Великую Отечественную войну. По некоторым подсчетам, погибли 27 млн советских граждан. «Комсомольская правда — Томск» показывает в фоторепортаже, как город встретил 85-ю годовщину вторжения фашистов в СССР.

В особенную ночь в Лагерный сад пришли горожане разных возрастов

В особенную ночь в Лагерный сад пришли горожане разных возрастов

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые томичи пришли с цветами

Некоторые томичи пришли с цветами

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Минута молчания

Минута молчания

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода этой ночью была максимально комфортной — без зноя, холода, ветра и осадков

Погода этой ночью была максимально комфортной — без зноя, холода, ветра и осадков

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые собравшиеся удивлялись, что ночью фигуры монумента не подсвечиваются лучом

Некоторые собравшиеся удивлялись, что ночью фигуры монумента не подсвечиваются лучом

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Мемориал боевой и трудовой славы томичей

Мемориал боевой и трудовой славы томичей

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Свечи ставили под тихий тематический музыкальный фон

Свечи ставили под тихий тематический музыкальный фон

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждая свеча — символ вечной памяти о подвигах героев

Каждая свеча — символ вечной памяти о подвигах героев

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Никто не забыт, ничто не забыто...

Никто не забыт, ничто не забыто...

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечный огонь в Лагерном саду

Вечный огонь в Лагерном саду

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Рядом с Вечным огнем зажгли тысячи свечей

Рядом с Вечным огнем зажгли тысячи свечей

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечная память и благодарность бесстрашным героям

Вечная память и благодарность бесстрашным героям

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Свет памяти о героях

Свет памяти о героях

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Свечи ставили также у плит с именами участников войны

Свечи ставили также у плит с именами участников войны

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Пост номер 1

Пост номер 1

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В торжественной обстановке жители Томска почтили память тех, кто подарил жизни потомкам

В торжественной обстановке жители Томска почтили память тех, кто подарил жизни потомкам

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Небольшие дожди возможны в Томской области 22 июня

В центре Томска 10-летний мальчик выбежал на дорогу за мячом и попал под машину

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru