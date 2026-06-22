К подножию монумента легли огоньки в память о десятках миллионов погибших в Великую Отечественную войну Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью с 21 на 22 июня в Лагерный сад пришли более двух тысяч томичей. С 2009 года здесь проходит патриотическая акция «Свеча памяти». По традиции — ровно в полночь наступает минута молчания. Затем к подножию мемориала боевой и трудовой славы ложатся огоньки в память о не выживших в Великую Отечественную войну. По некоторым подсчетам, погибли 27 млн советских граждан. «Комсомольская правда — Томск» показывает в фоторепортаже, как город встретил 85-ю годовщину вторжения фашистов в СССР.

В особенную ночь в Лагерный сад пришли горожане разных возрастов Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые томичи пришли с цветами Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Минута молчания Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода этой ночью была максимально комфортной — без зноя, холода, ветра и осадков Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые собравшиеся удивлялись, что ночью фигуры монумента не подсвечиваются лучом Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Мемориал боевой и трудовой славы томичей Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Свечи ставили под тихий тематический музыкальный фон Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждая свеча — символ вечной памяти о подвигах героев Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Никто не забыт, ничто не забыто... Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечный огонь в Лагерном саду Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Рядом с Вечным огнем зажгли тысячи свечей Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечная память и благодарность бесстрашным героям Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Свет памяти о героях Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Свечи ставили также у плит с именами участников войны Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Пост номер 1 Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В торжественной обстановке жители Томска почтили память тех, кто подарил жизни потомкам Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

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