Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Ночью с 21 на 22 июня в Лагерный сад пришли более двух тысяч томичей. С 2009 года здесь проходит патриотическая акция «Свеча памяти». По традиции — ровно в полночь наступает минута молчания. Затем к подножию мемориала боевой и трудовой славы ложатся огоньки в память о не выживших в Великую Отечественную войну. По некоторым подсчетам, погибли 27 млн советских граждан. «Комсомольская правда — Томск» показывает в фоторепортаже, как город встретил 85-ю годовщину вторжения фашистов в СССР.
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небольшие дожди возможны в Томской области 22 июня
В центре Томска 10-летний мальчик выбежал на дорогу за мячом и попал под машину
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru