Жара до +33°С ожидается в Томской области 24 июня

Июньский прогноз погоды почти одинаковый, каждый день — жара и без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томске и области в среду, 25 июня. По данным синоптиков томского ЦГМС, местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, с порывами при грозах до 16 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +13…+18°С, днем +28…+33 градуса.

В Томске в ближайшие сутки дождей не ожидается.

В ночь на 24 июня температура воздуха в областном центре составит от +14 до +16°С, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов.

По информации метеорологов, с 25 июня на всей территории региона ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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