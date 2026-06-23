Жара до +33°С ожидается в Томской области 24 июня

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Переменная облачность ожидается в Томске и области в среду, 25 июня. По данным синоптиков томского ЦГМС, местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, с порывами при грозах до 16 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит +13…+18°С, днем +28…+33 градуса.
В Томске в ближайшие сутки дождей не ожидается.
В ночь на 24 июня температура воздуха в областном центре составит от +14 до +16°С, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов.
По информации метеорологов, с 25 июня на всей территории региона ожидаются кратковременные дожди и грозы.
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