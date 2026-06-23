Суд в Северске отклонил апелляцию осужденного за хранение оружия мужчины

В доме у жителя Северска нашли более пятисот патронов различного калибра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Северска, хранивший дома арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, не сумел убедить прокурора и суд апелляционной инстанции в чрезмерной строгости приговора. Прокуратура Томской области сообщила, что Северский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он признан виновным по двум статьям УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» и «Незаконное хранение взрывных устройств».

Установлено, что мужчина в течение нескольких лет прятал дома оборонительную осколочную гранату, обрез охотничьего ружья, самодельный пистолет и более пятисот патронов различного калибра. Разрешительных документов у него не было. За содеянное суд приговорил владельца склада оружия к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина также должен заплатить штраф в размере семидесяти тысяч рублей.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор. Участвующий в суде второй инстанции прокурор подчеркнул повышенную общественную опасность таких преступлений и количество предметов, хранившихся у северчанина.

Суд апелляционной инстанции согласился с прокурором и оставил судебное решение без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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