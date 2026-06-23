Аннулировано 28 патентов: В Томской области прошла операция «Трудовой мигрант»

Порядок трудоустройства иностранного работника зависит от его правового статуса Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В УМВД России по Томской области подвели итоги операции «Трудовой мигрант». За незаконную трудовую деятельность на территории РФ к ответственности привлечены двенадцать иностранных граждан и тринадцать работодателей. Аннулировано 28 патентов на осуществление трудовой деятельности.

За уклонение от прохождения обязательного медосвидетельствования к административной ответственности привлечено семнадцать иностранных граждан.

С 2026 года патент, разрешение на работу и разрешение на временное проживание теперь строго привязаны к конкретному субъекту Российской Федерации. Работу иностранного гражданина за пределами региона, выдавшего документ, теперь квалифицируют как самостоятельное правонарушение, даже при наличии действующего разрешительного документа.

Порядок трудоустройства иностранного работника зависит от его правового статуса и требует тщательной проверки документов.

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