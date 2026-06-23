В маршрут автобуса № 30/33 в Томске добавлена остановка «Улица Бирюкова»

Изменения в схеме движения маршрутки касаются микрорайона «Солнечный» Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске объявлено об изменениях в схеме движения автобусов маршрута № 30/33.

По информации департамента городского хозяйства, с 24 июня в микрорайоне «Солнечный» автобус не будет заходить на остановки «Улица Клюева, 26» и «Улица Клюева». Считается, что этими остановками пассажиры пользуются крайне редко. Добавлена остановка «Улица Бирюкова», которой, напротив, томичи пользуются активно.

«Со среды автобусы будут двигаться по обновленной и более комфортной схеме, а жители смогут быстрее добираться до работы и по делам», — заверили в департаменте городского хозяйства.

Автобус № 30/33 курсирует по нескольким районам города. Маршрут кольцевой и проходит практически через весь Томск.

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