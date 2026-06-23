В Томской области действуют шестьдесят лесных пожаров

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано три лесных пожара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с лесными пожарами усугубляется в Томской области. По информации департамента лесного хозяйства, утром 23 июня в регионе зафиксировано шестьдесят очагов возгораний. В Верхнекетском районе, где обстановка с лесными пожарами напряженная уже несколько дней, действует семнадцать очагов.

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано три лесных пожара.

По состоянию на 23 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 4,5 (это высокая пожарная опасность).

С 13 июня в регионе введен режим чрезвычайной ситуации на всей территории Томской области. Также установлен режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера в лесах на территориях Красноярского края и Томской области.

Помощь томским лесопожарным оказывают специалисты из Новосибирской, Омской, Кировской областей, Республики Хакасия.

В ближайшие дни по территории области сохранятся высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности по условиям погоды.

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