Конец июня в Томске и области будет жарким

Жара в ближайшие семь дней из Томска не уйдет Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стал известен прогноз погоды на последнюю неделю июня в Томской области. По информации синоптиков томского ЦГМС, до 30 числа включительно местами по области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. Кратковременные дожди и грозы в ближайшие дни возможны лишь в отдельных районах области, в Томске осадков не ожидается.

Погодный порта «Гисметео» сообщил, что небольшие дожди в регионе, включая Томск, начнутся с четверга, 25 июня. По информации этого сервиса, осадки разной степени интенсивности задержатся в Томске и области до понедельника, 29 июня. В последний день месяца, 30-го числа, дождей не ожидается. Предстоящая неделя в регионе будет жаркой: столбики термометров будут подниматься до отметок +27, +30 градусов.

Дожди в Томской области задержатся на несколько дней Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Другой погодный сервис «Яндекс. Погода» сообщил, что во вторник и в среду, 23 и 24 июня, осадков в регионе не ожидается, воздух прогреется до +28, +29 °С. С четверга, 25 июня, начнутся дожди, однако жара не уйдет. Самыми «прохладными» днями недели станут пятница, суббота и воскресенье, 26, 27 и 28 июня. Ожидается «всего» +26 градусов.

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