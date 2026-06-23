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НовостиОбщество23 июня 2026 1:05

Жару до +33°С прогнозируют томские синоптики 23 июня

На севере Томской области местами возможны небольшие дожди и грозы
Елена Белоусова
В областном центре дождей метеорологи не обещают

В областном центре дождей метеорологи не обещают

Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность, преимущественно без осадков ожидается во вторник, 23 июня, в Томске и области. По информации томского ЦГМС, днем по северу местами возможны небольшие дожди и грозы.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с, порывы могут достигать до 13 м/с.

Температура воздуха в районах области днем составит +28…+33°С. В Томске в течение дня ожидается +28…+30 градусов.

До 30 июня по области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

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