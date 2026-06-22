Хозяйку собаки, напавшей на 6-летнюю томичку, оштрафовали на 150 тысяч

Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области семье пострадавшего от укуса собаки ребенка выплатят компенсацию в 150 тысяч. Прокуратура через суд потребовала компенсацию и выиграла дело. Подробности рассказали в самом надзорном ведомстве.
Инцидент произошел в марте этого года во дворе жилого дома по Кольцевому проезду. Беспривязная собака соседки набросилась на шестилетнюю девочку и искусала ей лицо. В результате нападения ребенок получил телесные повреждения, потребовалось наложение швов и прохождение курса антирабической вакцинации.
Действия владелицы животного квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию домашних питомцев, что нарушает федеральное и региональное законодательство в сфере обращения с животными. За подобное правонарушение предусмотрены административные штрафы и задержание на 12 суток по соответствующим статьям КоАП РФ.
Суд полностью удовлетворил исковые требования и обязал виновную сторону возместить причиненный моральный вред и физические страдания малолетней пострадавшей. Фактическое исполнение судебного акта находится на строгом контроле у прокурора.
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