Три нефтяные компании Томска через суд обязали получить экоразрешения

За нарушение природоохранного законодательства на юридические лица могут наложить серьезный штраф Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала три предприятия нефтеперерабатывающего сектора оформить комплексные экологические разрешения. Все три исковых заявления надзорного ведомства удовлетворены судебными инстанциями. Об этом рассказали в прокуратуре Томской области.

В ходе проверки выяснилось, что компании эксплуатировали объекты первой категории, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду, без необходимых разрешительных документов. Прокуратура потребовала обязать предприятия получить разрешения для трех объектов добычи нефти в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Суды Томска и области поддержали позицию надзорного ведомства. После вступления решений в законную силу прокуратура проконтролирует их фактическое исполнение. Комплексные экологические разрешения предусматривают внедрение наилучших доступных технологий, сокращение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также регулярный мониторинг состояния окружающей среды. За нарушение природоохранного законодательства предусмотрена административная ответственность по статьям КоАП РФ в виде крупных штрафов для юридических лиц и приостановления деятельности предприятий.

Проверки соблюдения природоохранного законодательства на предприятиях с высокими экологическими рисками продолжаются, что позволяет своевременно выявлять нарушения и обеспечивать безопасность окружающей среды в сибирском регионе.

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