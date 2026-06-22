Роспотребнадзор проверил безопасность томских пришкольных лагерей

Особое внимание было уделено безопасности питания Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральное законодательство в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения соблюдено в 285 пришкольных лагерях Томской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство подвело итоги работы учреждений с дневным пребыванием детей в июне.

Продолжительность смен в учреждениях составила от 14 до 21 дня. Все лагеря полностью укомплектованы необходимым персоналом, в том числе вожатыми, медицинскими работниками и сотрудниками пищеблоков. Работники, занятые приготовлением и раздачей пищи, до начала первой смены прошли обязательное обследование на кишечные инфекции. В ходе профилактических визитов специалисты надзорного органа не выявили сотрудников без допуска к работе.

В преддверии летней оздоровительной кампании 2026 года специалисты проверили 16 операторов питания и 21 поставщика пищевых продуктов. Межведомственное взаимодействие с администрациями учреждений позволило оперативно устранить выявленные незначительные нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов. В противном случае виновным лицам грозили бы административные штрафы по статьям КоАП РФ за нарушение санитарных правил.

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