Период аномальной жары в Томской области продлится до 30 июня

Спасение от жары предстоит искать как минимум до конца июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС предупредили о том, что жара в Томской области задержится до конца месяца. Ранее метеорологи сообщили, что в период до 24 июня местами по области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

Сегодня было объявлено, что зной не уйдет из региона до 30 июня.

И также до 30 июня на большей части территории области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

В конце недели в регионе ожидаются дожди, но спасения от жары осадки не принесут.

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