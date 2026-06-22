В Томск 27 июня привезут мощи блаженной Матроны Московской

У Матроны Московской чаще всего просят помощи при пропаже близкого человека, избавления от тревоги и помощи с деторождением Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская епархия РПЦ сообщила о прибытии в Томск святыни. В субботу, 27 июня, в Богоявленский кафедральный собор привезут святые мощи Матроны Московской.

Святые мощи будут находиться в Богоявленском соборе до вечера 5 июля. Каждый день в 12:00 и в 14:00 перед ними будут совершаться молебны с акафистами, и также ежедневно томичи смогут помолиться перед ними.

Матрона Никонова родилась в Тульской губернии в небогатой и многодетной семье крестьян. Новорожденная была слепой, а в 17 лет у будущей святой отнялись ноги, и до конца жизни она больше не могла передвигаться самостоятельно.

Матрона Никонова прожила долгую жизнь, в течение которой к ней постоянно обращались за помощью люди, которые верили, что незрячая женщина обладает даром исцеления.

В 1999 году Никонову канонизировали как местночтимую святую — то есть как святую, почитаемую в отдельных епархиях. К числу общецерковных святых ее причислили в 2004 году. У Матроны Московской чаще всего просят помощи при пропаже близкого человека, избавления от тревоги, помощи с деторождением.

Мощи святой хранятся в Покровском монастыре Москвы.

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