Томские врачи обучат тысячи детей с ожирением в школах здоровья

Специалисты помогают решить проблему с лишним весом комплексно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала текущего года более 1,5 тысяч юных томичей получили диагноз ожирение, в связи с чем в регионе стартовали специализированные занятия по профилактике. Об этом сообщили в профильном ведомстве. За прошлый год аналогичный диагноз поставили 6,5 тысячам несовершеннолетних.

Для коррекции состояния и профилактики сопутствующих патологий в медицинских учреждениях региона оборудовали специальные площадки. Занятия проходят как в стационаре для жителей всех населенных пунктов области, так и в амбулаторном формате. Представитель регионального ведомства отметил, что обучение позволит улучшить состояние здоровья подростков и профилактировать сахарный диабет второго типа.

Курс состоит из пяти обязательных тематических встреч продолжительностью от сорока пяти до девяноста минут. Группы формируются численностью не более восьми человек. Программа охватывает понятие о здоровом образе жизни, факторах риска, в том числе мерах профилактики и методах самоконтроля. С подростками работают эндокринологи, диетологи, педиатры, специалисты по лечебной физкультуре и медицинские психологи.

Записаться на обучение юные пациенты с избыточной массой тела смогут по направлению лечащего врача. Для этого необходимо обратиться в регистратуру профильного медицинского учреждения. Своевременная диагностика и комплексный подход специалистов позволяют минимизировать риски развития хронических заболеваний у детей и подростков.

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