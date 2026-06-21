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Происшествия21 июня 2026 8:15

В центре Томска 10-летний мальчик выбежал на дорогу за мячом и попал под машину

Школьника сбила легковушка на проспекте Ленина
Анна КОВАЛЁВА
Пострадавшего ребенка госпитализировали

Пострадавшего ребенка госпитализировали

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.

Накануне, 20 июня, автомобиль «Шевроле» под управлением 33-летней женщины наехал на 10-летнего ребенка. В томском УМВД рассказали, что инцидент произошел на проспекте Ленина.

По предварительным данным полиции, мальчик выбежал на проезжую часть за укатившимся мячом. Сбитый юный томич получил травмы и попал в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося. Очевидцев просят обратиться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 79, 1 кабинет 103. Можно позвонить по телефону 79-46-99.

Ранее мы писали, что в пригороде полицейским пришлось стрелять по колесам машины пьяного шофера.

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