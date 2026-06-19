Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Сотни тысяч человеческих жизней унесла экстремальная жара за последние десятилетия. Это данные ВОЗ, где пояснили, что высокие температуры воздуха обостряют хронические заболевания людей. В группе особого риска, наряду с пенсионерами, оказываются дети. Как уберечь маленьких сибиряков от перегрева при +32 °С и выше — выяснила «Комсомольская правда — Томск».
Девять конкретных правил поведения в сильную жару перечислил для ребятишек замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Егор Медведь.
Детский организм особенно чувствителен к высоким температурам. Гулять с ребенком нужно до 11:00. В промежутке с полудня до четырех часов дня важно оставаться дома или в тени. Именно в этот период солнце наиболее активно, даже короткое пребывание на улице может привести к перегреву.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Выбирать одежду необходимо из хлопка или льна, свободного кроя. Тогда кожа будет дышать. Головной убор обязателен — лучше светлых тонов, они отражают солнечные лучи и не нагреваются так сильно, как темные.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
«В знойную погоду увеличьте объем потребляемой жидкости в полтора-два раза и всегда берите с собой воду на прогулку. Откажитесь от холодных напитков со льдом, поскольку резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов. Лучше подойдет вода комнатной температуры или же слегка прохладная», — говорит санитарный врач отметил Егор Медведь.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Активные развлечения и спортивные нагрузки в самые жаркие часы нужно ограничить. Родителям важно следить, чтобы дети устраивали беготню не днем, а утром или вечером, когда жара спадает.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Если ребенок очень хочет двигаться в дневное время, нужно выбирать спокойные занятия в тени.
Пойдет на пользу обогащение меню свежими овощами, фруктами, блюдами на пару. От жареного и жирного потребуется временно отказаться, такие яства тяжелы для пищеварения в жару и могут вызвать дополнительную нагрузку на организм.
Необходимо регулярно проветривать комнату. Нельзя ставить детскую кроватку рядом с кондиционером или вентилятором — переохлаждение не менее опасно, чем перегрев. В комнате не должно быть резких перепадов температур.
Охладиться поможет плавание, но оно допустимо только в специально отведенных для этого зонах. В необорудованных местах высок риск травм и инфекций, вода там может не соответствовать санитарным нормам.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Для грудничков перегрев — это серьезная угроза. Организм малыша еще не может в достаточной степени регулировать температуру.
«Для ребятишек в возрасте до года чрезмерное тепло так же опасно, как и холод. Чтобы избежать серьезных последствий, лучше перестраховаться и чаще проверять самочувствие малыша», — сказал заместитель руководителя облуправления Роспотребнадзора.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Медик призвал родителей не укутывать детей и внимательно следить за температурными контрастами при входе с улицы в помещение. При ухудшении состояния нужно сразу обращаться к врачу.
Выполнение всего комплекса перечисленных мер поможет пережить жару без вреда для детского здоровья.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Ранее «КП-Томск» писала, что в предпоследние выходные июня синоптики обещают жару до +33°С.
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