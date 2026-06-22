Житель Томской области лишился кроссовера из-за очередной нетрезвой поездки

Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кожевниковском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. По информации прокуратуры Томской области, в феврале сельского жителя остановили за рулем «Фольксваген Туарег» .

Выяснилось сразу несколько нюансов, которые вступают в противоречие с российским законодательством и правилами дорожного движения. Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался, так как накануне употреблял алкоголь и был уверен, что процедура это выявит. Водительских прав владелец иномарки к моменту остановки был лишен и уже имел уже опыт привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Приговор суда — двести часов обязательных работ. Автомобиль «Фольксваген Туарег» конфискован в доход государства.

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