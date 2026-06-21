Томич незаконно выловил 300 рыб сетями в Оби

Преступление произошло в Каргасокском районе региона Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.

Об очередной случае браконьерства сообщила 21 июня пресс-служба УМВД России по Томской области. В Каргасокском районе мужчина незаконно добыл около 300 экземпляров рыбы.

41-летний фигурант использовал на протоке Оби запрещенные орудия лова — сети. Их изъяла полиция, как и весь улов. Ущерб государству оценили в 220 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, разбирательства идут в рамках части 1 статьи 256 УК Российской Федерации.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в Стрежевом рыбаков оштрафовали за муксуна и нельму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске у браконьера конфисковали лодку и мотор за ловлю краснокнижной рыбы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru