Сезон охоты на волка в Томской области стартует с новыми правилами лицензий

Документы будут выдаваться заранее, что позволит избежать очередей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сезон летней охоты в Томской области стартовал с обновленным порядком оформления разрешений на добычу зверей и птиц. Об этом рассказали в профильном ведомстве. Изменения в правилах выдачи лицензий направлены на оптимизацию государственных услуг и снижение нагрузки на специалистов в разгар сезона.

Согласно утвержденному календарю, добыча сибирского крота разрешена с первого июня по двадцать пятое октября. Охота на суслика и хомяков продлится с пятнадцатого июня до конца сентября. Сезон на болотно-луговую дичь с подружейными собаками откроется двадцать пятого июля, а на боровую, степную и полевую дичь — с пятого августа. Водоплавающую дичь с собаками можно будет добывать с пятнадцатого августа, а без них, в том числе дроздов и серых ворон, — с двадцать девятого августа по тридцатое ноября. Охота на волка разрешена с первого августа до конца марта следующего года.

Оформить разрешение на охоту граждане могут через портал Госуслуг, в многофункциональных центрах или лично в профильном департаменте. Документы будут выдаваться заранее, что позволит избежать очередей. Административные органы строго контролируют соблюдение сроков, так как разрешение действует исключительно в установленные календарем периоды.

Нарушение установленных сроков и правил влечет за собой административные штрафы и конфискацию орудия охоты, поэтому гражданам рекомендуется заранее проверять актуальные требования законодательства перед выходом в угодья.

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