Мошки откусывали томичке микрокусочки кожи на Набережной

Не выходите на улицу без специальных спреев — сделала вывод девушка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томичка пожаловалась в паблике «Регион 70-Томск» на агрессивных насекомых, которые атаковали ее во время прогулки по набережной в вечернее время. По словам горожанки, она попала в самый эпицентр дикого роя мошки и получила множественные болезненные укусы, после чего призвала земляков быть осторожнее.

«Друзья, если планируете вечерний променад у воды — учитесь на моих ошибках. Вышли погулять по набережной, а в итоге попали в самый эпицентр дикого роя мошки. Покусали знатно. Без мощного репеллента туда сейчас лучше вообще не соваться, это просто опасно для здоровья! В отличие от комаров, мошки буквально выкусывают микроскопические кусочки кожи», — пожаловалась девушка в паблике.

Редакция «КП Томск» изучила некоторые рекомендации по защите от насекомых. Основным средством защиты специалисты называют правильную одежду. В вечернее время, когда активность насекомых особенно высока, рекомендуется отказаться от шорт и маек в пользу вещей с длинными рукавами из плотных материалов светлых тонов. Голову и шею следует закрывать капюшоном или москитной сеткой, поскольку темная и яркая одежда привлекает гнус.

В качестве дополнительного барьера необходимо использовать репелленты с содержанием диэтилтолуамида, которые отпугивают насекомых. Такие средства в виде спреев и аэрозолей удобно наносить как на кожу, так и на одежду, строго следуя инструкции на упаковке. В качестве народного средства некоторые томичи применяют березовый деготь, резкий запах которого также отпугивает мошкару.

Отдельное внимание следует уделить защите детей. Для маленьких томичей рекомендуется использовать специальные репелленты с пониженным содержанием активных веществ, в том числе с компонентом ИР3535, а детские коляски обязательно закрывать антимоскитными сетками. В период сильного нашествия насекомых родителям стоит ограничить пребывание детей на открытом воздухе.

Если укус все же произошел, ранку необходимо промыть водой с мылом, приложить холод для уменьшения отека и обработать антисептиком с нанесением противовоспалительной мази. Категорически запрещается расчесывать место укуса, чтобы не занести инфекцию. При сильном отеке или повышении температуры тела местные жители и граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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